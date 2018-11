Ilha japonesa desaparece sem que vizinhos notem

A ilha Esanbe Hanakita Kojima, a 500 metros de Hokkaido, desapareceu. A ilha desabitada ficava a oeste dos Territórios do Norte, uma zona que alimenta uma disputa territorial entre a Rússia e o Japão. O seu desaparecimento fará com que a zona económica exclusiva do Japão, as chamadas águas territoriais, diminua – mas só em 500 metros.

A ilha não terá resistido à força das ondas: afinal, estava só a 1,4 metros acima do nível do mar. Porém, os residentes de Sarufutsu, aldeia na ponta da ilha principal de Hokkaido, a 500 metros de Esanbe Hanakita Kojima, não deram pelo seu desaparecimento.

Esanbe era uma das 158 ilhas desabitadas a que o Japão deu nome em 2014, para frisar o domínio nas suas águas territoriais. Os locais só foram alertados para o seu desaparecimento em Dezembro, quando o escritor Hiroshi Shimizu visitou a ilha para escrever uma sequela do seu livro acerca das ilhas escondidas do Japão.



Os Territórios do Norte foram retirados ao Japão pelas forças soviéticas depois do fim da Guerra do Pacífico.