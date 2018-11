De acordo com o relatório 'Como combate a Google a pirataria', três mil milhões de páginas na Internet foram eliminadas graças a ferramentas específicas para defender os direitos de autor dos proprietários.

O Google eliminou mais de 3.000 milhões de links para páginas na Internet em 2017 no âmbito da sua campanha de luta contra a pirataria, segundo o relatório 'Como combate a Google a pirataria', hoje divulgado.



O documento esclarece que estes links foram eliminados do seu motor de busca graças a ferramentas específicas para defender os direitos de autor dos proprietários das páginas na Internet, o que "parece ter tido sucesso", já que a pirataria na rede "diminuiu em todo o mundo".



A empresa cortou a verba da publicidade a 'sites' que reconhecidamente são tidos como distribuidores de pirataria e impediu que 10 milhões de anúncios fossem divulgados nesses endereços da Internet em 2017.



A Google também tomou medidas para impedir que 'conteúdos piratas' se alojem no Google Drive e que depois seja feito um 'download' em massa, isto é, os arquivos transferidos em massa de um servidor remoto para um computador local.



Na Play Store, a Google também está a lutar contra a pirataria informática.



A Google referiu que está a combater a pirataria na Play Store, a loja de Apps, que usa o sistema operativo Android.



Neste caso, foram removidas 250 mil aplicações por violarem os termos e as condições de uso impostas pela Google na sua luta contra a pirataria.



No relatório, a Google refere ainda que tem como objetivo principal fazer com que a pirataria informática "não gere mais lucros" para aqueles que distribuem conteúdos ilegais.



A Google, destaca no documento que, através da Play Store e do YouTube, está a ajudar os criadores e os conteúdos originais a distribuírem os seus trabalhos de forma legal para mais utilizadore