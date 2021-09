General agiu secretamente para impedir que Trump usasse armas nucleares

O chefe do Estado-Maior dos EUA e principal conselheiro militar de Donald Trump enquanto estava na presidência, o general Mark Milley, telefonou duas vezes ao seu homólogo chinês para evitar um ataque ou lançamento de armas nucleares provocados pelo então presidente dos EUA. O general Mark Milley fez dois telefonemas, um quando a derrota eleitoral de Trump parecia provável e outro depois do ataque ao Capitólio.



As revelações surgem no novo livro do jornalista Bob Woodward, Peril, o terceiro que escreve sobre a presidência de Donald Trump. A obra foi escrita em parceria com o jornalista Robert Costa, do Washington Post.



O general Mark Milley telefonou ao general Li Zuocheng a 30 de outubro de 2020, quatro dias antes das eleições, pela primeira vez. A segunda foi a 8 de janeiro de 2021, dois dias depois do ataque ao Capitólio.