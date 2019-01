"A Galp irá iniciar a 25 de janeiro uma campanha de aquisição sísmica 3D no 'offshore' da Namíbia, em águas profundas", anunciou a petrolífera.

A Galp vai iniciar, esta sexta-feira, uma campanha de aquisição sísmica 3D no 'offshore' da Namíbia, que vai abranger uma área de 3.000 quilómetros quadrados em águas profundas na área PEL83, na bacia de Orange, foi hoje anunciado.



De acordo com a Galp, a campanha que será efetuada pela Polarcus UK deverá estar concluída em março.



A área abrangida pela PEL83 fica a cerca de 260 quilómetros de Lüderitz, sendo considerada uma área de exploração de fronteira.



"A licença PEL83 cobre uma área total de 10.000 quilómetros quadrados e foi atribuída pelo Ministério das Minas e Energia da Namíbia, em 2016, a um consórcio liderado pela Galp, que inclui ainda a Corporação Nacional do Petróleo da Namíbia e a Custos Energy", acrescentou.



Segundo a informação disponível na página da petrolífera, a Galp é o operador do consórcio a quem foi entregue a licença, detendo 83% do mesmo.