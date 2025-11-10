Furacão Melissa. Avião que transportava ajuda humanitária para a Jamaica despenha-se na Flórida

Um pequeno avião, que se preparava para transportar ajuda humanitária para a Jamaica - que foi assolada pela passagem do furacão Melissa -, despenhou-se esta segunda-feira num lago de uma área residencial em Fort Lauderdale, Flórida, Estados Unidos. Segundo informou um oficial do corpo de bombeiros à agência de notícias Associated Press, até ao momento ainda não há vítimas mortais a lamentar e nenhuma casa ficou danificada.
Equipa de resgate e polícia na Flórida após queda de avião com ajuda para a JamaicaCarline Jean/South Florida Sun-Sentinel via AP
As autoridades levaram a cabo operações de resgate mas segundo Mike Moser, subchefe do Corpo de Bombeiros de Coral Springs-Parkland, foram encontrados apenas alguns destroços junto ao lago. Para já ainda não se sabe quantas pessoas seguiam a bordo desta aeronave.
“Não havia nenhum avião à vista”, disse Moser. “Eles seguiram o rasto dos destroços até à água. Os nossos mergulhadores entraram na água e tentaram procurar vítimas, mas não encontraram nenhuma.”
Segundo Mike Moser, as equipas chegaram ao local poucos minutos depois de terem recebido o alerta sobre este acidente, mas as buscas foram dadas como concluídas sem que nenhuma vítima mortal fosse encontrada. O subchefe do corpo de bombeiros diz agora que as autoridades federais ficarão encarragadas de investigar a causa deste acidente.
O avião Beechcraft King Air descolou do Aeroporto Executivo de Fort Lauderdale por volta das 10h14 locais (0514h de Lisboa), tendo o acidente ocorrido logo depois. A polícia e os bombeiros de Coral Springs chegaram ao local pelas 10h19 (05h19 de Lisboa), apenas cinco minutos depois.
A aeronave transportava mantimentos recolhidos por uma comunidade caribenha-americana, que vive no condado de Broward - onde o avião se despenhou - e o objetivo seria entregá-los à população da Jamaica, onde no final do mês passado se deu a passagem do furacão Melissa, de categoria 5, e que deixou um rasto de destruição.
Esta tempestade causou também devastação em Cuba, Haiti e República Dominicana. No entanto, na Jamaica as autoridades locais disseram que a Melissa arrancou os telhados de 120 mil estruturas, afetando cerca de 90 mil famílias. Uma semana depois, mais de duas mil pessoas continuavam sem sítio para dormir.
