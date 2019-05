Funcionários do Teatro de S. Carlos anunciam greve

Um plenário realizado esta segunda-feira decidiu dar início à greve no próximo mês, comprometendo a realização de todas as apresentações de La Bohème, no São Carlos , de D. Quixote, pela Companhia Nacional de Bailado, a realizar no Porto, e ainda os espetáculos do Festival ao Largo que tenham a colaboração dos técnicos e artistas, informa o semanário.Entre as reivindicações encontram-se o aumento de salários, pagamento de trabalho suplementar, sala de ensaios para a Orquestra Sinfónica e revisão do regime profissional dos bailarinos.O Sindicato dos Trabalhadores do Espetáculo, do Audiovisual e dos Músicos (CENA-STE) teve em março uma reunião com o conselho de administração do Organismo de Produção Artística (Opart), que tutela o TNSC e a Companhia Nacional Bailado (CNB) e também com a ministra da Cultura, Graça Fonseca.

André Albuquerque, dirigente sindical, disse em março que "estas reivindicações derivam da falta de investimento do estado na cultura, e que leva à falta de condições de trabalho". Segundo o dirigente "há a necessidade de equiparar o vencimento base dos técnicos do TNSC ao dos técnicos que na CNB desempenham funções similares".

Por outro lado, o sindicato quer "uma análise profunda a todo o material técnico de modo a criar um plano de recuperação e substituição que permita desenvolver o trabalho nos ensaios, espetáculos e áreas de apoio garantindo a segurança dos trabalhadores e também do público". Para o Cena-STE, há que "exigir o cumprimento das normas de segurança e higiene no trabalho".



Com Lusa