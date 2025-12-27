Corpo cremado por engano após erro da morgue de hospital na Escócia

Autoridades de saúde já pediram desculpa às famílias. Foi aberto um inquérito e os funcionários envolvidos estão suspensos.

O corpo de um homem foi cremado por engano após um erro de funcionários da morgue do Hospital Universitário Queen Elizabeth, em Glasgow, na Escócia. O lapso grave obrigou o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido a fazer um pedido de desculpa público às famílias.



Hospital envolvido na cremação por engano na Escócia

De acordo com o jornal Scottish Sun, a família que acreditava estar a cremar o seu ente querido está inconsolável. E o erro também impediu que outra família tivesse a oportunidade de realizar um funeral como pretendia.

O incidente terá ocorrido no mês passado, mas só agora foi conhecido, segundo a Sky News. Foi entretanto aberto um inquérito e os funcionários envolvidos foram suspensos.

O NHS Greater Glasgow and Clyde, a maior instituição de saúde da Escócia, atribuiu o incidente a um erro humano.

"Gostaria de apresentar as minhas sinceras desculpas às famílias afetadas. Temos processos muito rigorosos para a identificação e etiquetagem dos corpos, desde a sua chegada às nossas morgues até à entrega aos cuidados de uma funerária. É com profundo pesar que constatamos que esses procedimentos não foram seguidos e que, como resultado, duas famílias sofreram uma dor significativa", referiu Scott Davidson, diretor médico do NHSGGC, citado pela Sky News.