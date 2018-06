Detroit: Become Human é mais do que um simples vídeo-jogo. É um produto cultural que consegue juntar dois géneros de ficção que raramente se tocam. Este novo jogo exclusivo para a Play Station 4 é, em igual parte, uma homenagem ao film noir e à ficção científica, ao jeito de Blade Runner (o original).

David Cage é o homem responsável pelo desenvolvimento de Detroit: Become Human e dá outro passo em frente na criação de um mundo onde o cinema e a jogabilidade se tocam, começando este percurso com Heavy Rain de 2010 e adensando-o ainda mais com Beyond: Two Souls, jogo que foi mesmo apresentado no festival de cinema de Tribeca.

A acção deste jogo passa-se na cidade norte-americana, no ano de 2038. Se durante o século XX esta cidade foi o coração da indústria automóvel dos EUA, a Detroit de Become Human é lar de um projecto pioneiro de introdução de andróides como membros funcionais da sociedade. Estes andróides, altamente semelhantes a seres humanos, são responsáveis por vários trabalhos como enfermeiros, professores ou amas. Mas nem tudo é positivo já que, as leis não acompanharam o desenvolvimento tecnológico e o desemprego atingiu os 35%, levando parte da população a desprezar os autómatos, responsabilizando-os por vários dos seus males.

O jogo segue os três andróides Kara, Connor e Markus no seu quotidiano. Kara é uma andróide com funções de doméstica que está colocada numa família onde uma criança sofre de violência doméstica às mãos do pai. Connor é um detective que tem de lidar com uma situação de resgate de uma pequena menina e Markus serve de criado e de ajudante de um pintor. Esta é a posição de partida dos três robôs.

Estes seres autómatos vivem numa sociedade que depende deles ao mesmo tempo que os ignora, relegando-os para segundo plano e conferindo-lhes poucos direitos, mas muitas obrigações, tendo de obedecer às leis da robótica de Azimov, embora as mesmas não sejam referidas. Mas, como em qualquer bom filme ou livro de ficção-científica, essas regras são postas à prova pelos próprios autómatos – e inclusivamente por alguns humanos que se mostram contra a segregação dos robôs.







O jogo baseia-se na tomada de decisões dos andróides. Confrontado com uma situação, o jogador deve decidir qual a acção que a sua personagem deve seguir. E se a decisão tomada for errada, pode acabar com a morte de uma das personagens da história. Ou a de várias. Mas isso não fará acabar o jogo, apenas fazer com que este siga numa versão diferente. Ou, então o jogador pode optar por voltar atrás e descobrir o desfecho que um determinado momento poderia ter consoante a tomada de uma decisão diferente. Mas esta opção não estará sempre disponível, nem para todas as situações.

Cada capítulo tem um número finito de fins possíveis, mas a existência de vários capítulos permite que o jogo possa ocupar várias horas aos jogadores, já que é impossível perder, neste jogo. E há sempre a hipótese de recomeçar para ver o que aconteceria se, em vez de escolhermos deixar passar um evento, o tivéssemos impedido.

O jogo traz ainda para a mesa uma tentativa de suscitar o debate interior e externo. Temas como a consciência das máquinas, a ética no seu tratamento, o desemprego promovido pela Inteligência Artificial, são alguns dos temas que Detroit: Become Human pode levar a pensar.

O jogo pode ainda gerar interesse pela forma como não se limita a ser um filme com pouca interacção do jogador (de poucos em poucos segundos é necessário tomar uma decisão), mas deixa também tempo para reflectir e ponderar cada movimento.

Detroit: Become Human é um exclusivo PlayStation 4 e custa 59,99€.