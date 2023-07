França: novo relatório sobre abusos na comunidade de São João revela 167 vítimas

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Um relatório de 800 páginas, publicado a 26 de junho, pela congregação francesa de São João descreve os abusos sexuais cometidos pelo seu fundador, o padre dominicano Marie-Dominique Philippe (1912-2006), a sua família e outros padres da organização, revelados pela primeira vez em 2013.



O documento Compreender e curar - Origens e análises dos abusos na Comunidade de São João foi realizado por historiadores, psicólogos e teólogos e reporta abusos cometidos por 72 irmãos da instituição religiosa, criada em 1975. Durante décadas estes padres abusaram de pelo menos de 167 vítimas, na sua maioria mulheres leigas e freiras, revela o jornal católico francês La Croix.



Em janeiro, já tinham sido publicados relatórios feitos por comissões independentes, nomeadamente pela L’Arche, uma organização sem fins lucrativos que se dedica a criar comunidades onde pessoas com ou sem deficiência intelectual trabalham e vivem juntas, cujo líder, Jean Vanier, também é acusado de abusos.



Desta vez, foi a própria Comunidade de São João a conduzir a investigação, a pedido do Capítulo Geral de outubro de 2019 dos Irmãos de São João, com o objetivo de estabelecer as ligações entre o número significativo de abusos sexuais cometidos por membros da congregação e a história pessoal do fundador, o padre Marie-Dominique Philippe.



"Os abusos sexuais cometidos na família [dos Irmãos de] São João não podem ser compreendidos em todas as suas dimensões se os considerarmos como atos isolados, sem relação uns com os outros, porque estão em parte ligados à disfunção do grupo. Não se trata de fenómenos periféricos que ocorrem num organismo que teria sido saudável em si mesmo, mas estão ligados a um sistema em que o domínio do padre Philippe está no centro," revela o relatório, citado pelo jornal francês Le Monde.





Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Além de questionar a ética do padre fundador, Marie-Dominique Philippe, o novo relatório põe em causa também a sua filosofia e doutrina. De acordo com o Le Monde, o frade dominicano desenvolveu um conceito, segundo o qual o amor de Deus se devia manifestar através de gestos físicos. A teoria foi difundida e os outros abusadores também a utilizaram para justificar os seus atos."Estas modificações claras da doutrina aristotélica ou tomásica apontam sempre na mesma direção, a da justificação dos abusos", pode ler-se no relatório.