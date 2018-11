O movimento dos "coletes amarelos" promoveu mais de mil manifestações em toda a França, com mais de 50 mil manifestantes, disse o ministro do Interior francês, Christophe Castaner.

O movimento dos "coletes amarelos" promoveu este sábado mais de mil manifestações em toda a França, com mais de 50 mil manifestantes, disse o ministro do Interior francês, Christophe Castaner.



No território havia "1.083 pontos de tensão, com cerca de 50.000 pessoas nesses pontos", disse o ministro.



Uma manifestante, com cerca de 50 anos, morreu num acidente em Sabóia, sudeste de França, quando foi atropelada por uma condutora que levava a filha ao médico e entrou em pânico, avançando para os manifestantes que tentavam evitar que o veículo prosseguisse a marcha, disse o ministro do Interior francês.



Esta foi a primeira vítima dos protestos dos "coletes amarelos" contra o aumento dos impostos dos combustíveis que causaram às primeiras horas de hoje perturbações na circulação rodoviária nalguns pontos de França, designadamente na periferia oeste de Paris e em pelo menos três zonas do norte do país.



Os "coletes amarelos" são um movimento cívico à margem de partidos e sindicatos criado espontaneamente nas redes sociais e alimentado pelo descontentamento da classe média-baixa.



O protesto de hoje colocou em alerta as forças de segurança e, segundo o canal "BFMTV", cerca de 3.000 agentes estão prontos para atuar em todo o país.



O movimento, que alargou os protestos contra a carga fiscal em geral, é um novo obstáculo para o Executivo de Emmanuel Macron, que decidiu aumentar os impostos dos combustíveis para promover a transição energética.



O Governo decretou um aumento dos impostos dos combustíveis de 7,6 cêntimos por litro para o ‘diesel’ e de 3,9 cêntimos para a gasolina e, a partir de janeiro, serão aplicadas taxas adicionais a estes produtos de 6 e de 3 cêntimos, respetivamente.



Os "coletes amarelos", nome alusivo aos coletes fluorescentes que é obrigatório ter no interior dos veículos, têm o apoio de 74% da população francesa, segundo uma sondagem publicada na passada sexta-feira.