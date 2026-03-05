França autoriza EUA a utilizarem as suas bases militares no Médio Oriente

Aeronaves americanas podem usar "temporariamente" estas bases. Notícia surge depois de polémicas que envolvem Espanha e Reino Unido.

França autorizou que as aeronaves americanas usem "temporariamente" as suas bases militares no Médio Oriente, informou esta quinta-feira o exército francês à Agencia France-Presse.



França autoriza bases militares no Médio Oriente para uso temporário dos EUA LUSA

"Como parte das nossas relações com os Estados Unidos, a presença das suas aeronaves foi temporariamente autorizada nas nossas bases" na região, afirmou um porta-voz do Estado-Maior ao confirmar a informação do canal de televisão LCI . "Essas aeronaves contribuem para a proteção dos nossos parceiros no Golfo."

A notícia surge depois de uma escalada de tensões entre Espanha, Reino Unido e os Estados Unidos. O presidente norte-americano mostrou-se descontente pelo facto de os espanhóis não terem cedido as suas bases militares para auxiliar os americanos na guerra e de os britânicos não terem participado nos ataques ao Irão. Como consequência, Trump anunciou um corte nas relações comerciais com Espanha.

"A postura do Governo resume-se a quatro palavras: 'no a la guerra' [não à guerra]", justificou mais tarde o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez ao defender que a guerra "não trará uma ordem internacional mais justa, salários mais altos, melhores serviços públicos ou um ambiente mais saudável".

Face a esta ameaça, a Comissão Europeia decidiu, então, intervir ao dizer que vai apoiar Espanha e que está "pronta para agir" para proteger os interesses comerciais da União Europeia.

