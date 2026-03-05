Sábado – Pense por si

Contos Clássicos Portugueses


agora disponíveis para ler e ouvirContos Clássicos PortuguesesAceder aqui

Mundo

Acesso à internet no Irão é cerca de 1% do seu nível normal

Lusa 09:26
Capa da Sábado Edição 3 a 9 de março
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 3 a 9 de março
As mais lidas

Segundo a organização NetBlocks, "o bloqueio da Internet no Irão já ultrapassou as 120 horas".

O acesso à internet no Irão está "a rondar 1% do seu nível normal", quando o bloqueio nas comunicações no país entrou no seu quinto dia consecutivo, declarou esta quinta-feira a organização de monitorização de cibersegurança NetBlocks.

Restrições de internet no Irão após mais de 120 horas de bloqueio
Restrições de internet no Irão após mais de 120 horas de bloqueio Foto AP/Vahid Salemi

"O bloqueio da internet no Irão já ultrapassou as 120 horas, com a conectividade ainda a rondar 1% do seu nível normal", afirmou a organização não-governamental na rede social X.

"Entretanto, está a emergir um ambiente cada vez mais 'orwelliano', com as operadoras de telecomunicações a ameaçarem com ações judiciais os utilizadores que se tentam ligar à internet mundial", referiu a NetBlocks.

Os Estados Unidos e Israel lançaram a 28 de fevereiro um ataque militar contra o Irão, tendo matado durante a ofensiva o 'ayatollah' Ali Khamenei, líder supremo do país desde 1989.

O Conselho de Liderança Iraniano assume atualmente a direção o país.

O Irão encerrou o estreito de Ormuz e lançou ataques de retaliação contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã, Iraque, Chipre e Turquia.

Desde o início do conflito, foram contabilizados mais de mil mortos, na maioria iranianos.

Siga-nos no 

Veículos incendiados em Israel após intensos ataques aéreos iranianos
Leia Também

Veículos incendiados em Israel após intensos ataques aéreos iranianos

Tópicos Irão líder supremo iraniano Israel NetBlocks Chipre Turquia Omã Ali Khamenei
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Acesso à internet no Irão é cerca de 1% do seu nível normal