Acesso à internet no Irão é cerca de 1% do seu nível normal

Segundo a organização NetBlocks, "o bloqueio da Internet no Irão já ultrapassou as 120 horas".

O acesso à internet no Irão está "a rondar 1% do seu nível normal", quando o bloqueio nas comunicações no país entrou no seu quinto dia consecutivo, declarou esta quinta-feira a organização de monitorização de cibersegurança NetBlocks.



Restrições de internet no Irão após mais de 120 horas de bloqueio Foto AP/Vahid Salemi

"O bloqueio da internet no Irão já ultrapassou as 120 horas, com a conectividade ainda a rondar 1% do seu nível normal", afirmou a organização não-governamental na rede social X.

"Entretanto, está a emergir um ambiente cada vez mais 'orwelliano', com as operadoras de telecomunicações a ameaçarem com ações judiciais os utilizadores que se tentam ligar à internet mundial", referiu a NetBlocks.

Os Estados Unidos e Israel lançaram a 28 de fevereiro um ataque militar contra o Irão, tendo matado durante a ofensiva o 'ayatollah' Ali Khamenei, líder supremo do país desde 1989.

O Conselho de Liderança Iraniano assume atualmente a direção o país.

O Irão encerrou o estreito de Ormuz e lançou ataques de retaliação contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã, Iraque, Chipre e Turquia.

Desde o início do conflito, foram contabilizados mais de mil mortos, na maioria iranianos.

