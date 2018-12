Emmanuel Macron irá encontrar-se com o primeiro-ministro e o ministro do Interior franceses este domingo para discutir o cenário de violência e como será feito o diálogo com o movimento de protesto.

A França está a considerar declarar estado de emergência para prevenir a recorrência de alguns dos maiores protestos da última década no país. Em declarações este domingo, o porta-voz do governo francês, Benjamin Griveaux afirmou que "é necessário pensar nas medidas a tomar para evitar que incidentes como estes não aconteçam".



Paris testemunhou graves confrontos durante este sábado entre manifestantes - "coletes amarelos" - que reclamavam a elevada carga fiscal e a subida do custo de vida e forças policiais, causando 110 feridos e 287 detenções.



O Presidente francês, Emmanuel Macron irá encontrar-se com o primeiro-ministro, Éduoard Phillipe, e o ministro do Interior este domingo para discutir o cenário de violência e como será feito o diálogo com o movimento de protesto, que não tem qualquer tipo de liderança ou estrutura. "Está fora de questão uma situação de rituais de violência a cada fim-de-semana", afirmou Griveaux.



Os protestos iniciaram-se a 17 de Novembro e rapidamente cresceram devido à comunicação social, com manifestantes a bloquearem estradas por toda a França e impendindo o acesso a centros comerciais, fábricas e estações de serviço. Autoridades referem que grupos violentos de extrema-direita e extrema-esquerda se infiltraram nos protestos dos "coletes amarelos" deste sábado, em Paris, apesar do ministro do Interior, Christophe Castaner, ter afirmado que a maioria dos 287 detidos eram cidadãos normais que estavam mais exaltados.