Pelo menos 16 pessoas foram já detidas este sábado durante os protestos junto ao Arco do Triunfo.

Nos Campos Elísios, junto ao Arco do Triunfo, a polícia francesa respondeu com gases lacrimogéneos aos protestos de algumas centenas de coletes amarelos que tentaram forçar uma barreira de segurança para entrar na avenida. Segundo um porta-voz da polícia, citado pela agência Reuters, pelo menos 16 pessoas foram já detidas este sábado.



Desde as 06h00 locais (05h00 em Lisboa), a avenida parisiense está fechada ao tráfego e sujeita a uma vigilância policial apertada para evitar grandes aglomerações de pessoas.



Na sexta-feira, a reunião do primeiro-ministro francês, Édouard Philippe, com uma delegação de coletes amarelos não se traduziu em resultados positivos. Apenas apareceram dois elementos daquele movimento popular, tendo um deles saído logo no início do encontro. A tentativa surgiu numa altura em que várias forças políticas apelam a que o Governo francês dê um sinal de aproximação aos "coletes amarelos".

"Eu queria e repetidamente pedi para que esta conversa fosse filmada e transmitida em directo pelas televisões, mas isso foi recusado", afirmou Jason Herbert, um dos oito representantes do movimento nomeados para o encontro, para justificar o falhanço da tentativa.

O movimento de coletes amarelos nasceu espontaneamente num sinal de protesto contra a taxação de combustíveis em França. As acções de contestação estão a causar grande embaraço ao Governo francês, tendo corrido mundo as imagens de confrontos entre manifestantes vestindo coletes amarelos e a polícia, no passado sábado, na emblemática avenida dos Campos Elíseos, em Paris.

