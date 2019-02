Os nevões fortes, incomuns em Tóquio e nas áreas vizinhas, tendem a afetar substancialmente o transporte na região da capital japonesa, que movimenta cerca de 35 milhões de pessoas.

Os fortes nevões que atingiram Tóquio e as regiões vizinhas provocaram o cancelamento de mais de 100 voos domésticos nos dois aeroportos que servem a capital japonesa.



Até às 12h00 (hora local, 03h00 em Lisboa), as duas principais companhias aéreas japonesas, Japan Airlines e All Nippon Airways (ANA), cancelaram mais de 100 voos que chegavam ou partiam hoje dos aeroportos de Narita e Haneda.



As duas principais companhias de baixo custo do país, Jetstar e Vanilla, suspenderam quase 40 serviços com origem ou destino em Narita ou em aeroportos regionais como Chubu (centro do país) e Shin Chitose em Hokkaido (norte).



A Agência Meteorológica do Japão (JMA) previu que as precipitações gerarão em Tóquio e arredores cerca de cinco centímetros de neve até a primeira hora de domingo.



No aeroporto de Narita, o operador aéreo foi forçado a fechar e reabrir as pistas repetidamente devido à acumulação de neve que, na localidade de Chiba (leste de Tóquio), onde o aeródromo está localizado, ultrapassa os dois centímetros, de acordo com a agência de notícias Kyodo.



A JMA pediu cautela aos motoristas, embora até ao momento nenhum problema tenha sido relatado em estradas ou ferrovias, de acordo com a emissora pública NHK.



A tempestade responde a uma frente fria que atualmente atinge o leste e norte do país, com especial força na ilha setentrional de Hokkaido, onde as temperaturas em alguns pontos ultrapassaram hoje 30 graus abaixo de zero.