A ilha de indonésia de Lombok voltou a tremer, pela terceira vez no espaço de 11 dias. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o abalo desta quinta-feira atingiu uma magnitude de 5,9 - as primeiras notícias apontavam para 6,2 -, sem potencial de tsunami.

De acordo com a imprensa internacional, o abalo desta quint-feira levou ao colapso de muitos edifícios e à fuga, para as ruas, de muitas das pessoas que estão desclocadas devido aos sismos dos últimos dias. Muitos moradores deixaram as habitações para se abrigarem em tendas ou abrigos temporários, sob o calor tropical que assola o arquipélago do Sudeste Asiático no verão. De acordo com as autoridades, há pessoas sem acesso a comida, água potável ou medicamentos.

Este sismo ocorreu no norte da ilha Lombok, na mesma área onde tinha sido registado um sismo de magnitude 6,9 no domingo, que causou pelo menos 164 mortos, 1.400 feridos e 156 mil desalojados. O sismo de domingo, com o epicentro a dez mil metros de profundidade, tinha ocorrido uma semana após um outro abalo, também na ilha turística de Lombok, que provocou 17 mortos e mais de 300 feridos.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, ofereceu ajuda daquela organização ao país situado no chamado "Anel de Fogo do Pacífico", zona de grande atividade sísmica e vulcânica que regista cerca de sete mil terramotos por ano, na maioria moderados.