A ilha na Indonésia foi esta quinta-feira afectada por um novo sismo.

Pelo menos 319 pessoas morreram na sequência do sismo em Lombok, Indonésia, que se fez sentir no dia 5 de Agosto, domingo. Hoje, registou-se uma nova réplica de 5.9 na escala de Richter, o que espoletou de novo o pânico na ilha afectada por vários terramotos nos últimos dias. A 28 de Julho, sentiu-se o primeiro tremor de terra.



"Os evacuados e as pessoas correram das casas quando sentiram o novo tremor de terra", contou à Reuters Sutopo Purwo Nugroho, porta-voz da Agência Indonésia de Gestão de Desastres. "As pessoas ainda estão traumatizadas. Alguns edifícios ficaram ainda mais fragilizados por causa disto."



As autoridades descartam o cenário de tsunami com o sismo sentido hoje.