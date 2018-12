Filho de Netanyahu quer muçulmanos fora de Israel

O filho de Benjamin Netanyahu, primeiro-minsitro israelita, incitou Israel a vingar a morte de dois soldados e sugeriu que a culpa das mortes se devem à existência de muçulmanos. Numa publicação feita através da página pessoal de Facebook, Yair Netanyahu, de 27 anos, escreveu: "Sabem onde é que não há ataques? Na Islândia e no Japão, onde por coincidência não há muçulmanos".Na mesma publicação, citada pelo jornal Expresso e que entretanto foi retirada pela administração da rede social, o filho de Netanyahu escreveu ainda que Israel não terá paz enquanto for habitada por judeus e muçulmanos. "Não haverá paz aqui até: 1) Todos os judeus deixarem a terra de Israel 2) Todos os muçulmanos deixarem a terra de Israel". Afirmou depois que preferia que fosse a segunda hipótese a verificar-se realidade.Quando viu que a sua conta foi bloqueada durante 24 horas, Yair acusou a mesma de tentar impor uma "ditadura de pensamento" e bloquear a livre expressão no "único lugar onde existe o direito de exprimir as opiniões de cada um".