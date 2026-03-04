Filho de Khamenei sobrevive a ataques e EUA afundam navio iraniano: o resumo do quinto dia de guerra

122 portugueses regressaram a Portugal do Dubai, que foi alvo de ataques do Irão e estará a ser preparada uma extração por via terrestre de portugueses em Israel.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)

No quinto dia do conflito Israel intensificou os ataques no sul do Líbano contra o grupo armado Hezbollah e levou a cabo ataques aéreos contra Teerão. A Espanha cimentou a sua posição em relação ao conflito apesar das declarações dos EUA.



Foguetes disparados contra Israel a partir do sul do Líbano AP

EUA afundam navio iraniano ao largo do Sri Lanka

Um submarino norte-americano atacou um navio de guerra iraniano no Oceano Índico, perto do Sri Lanka, segundo Pete Hegseth, o secretário de Defesa dos EUA. A embarcação contava com 180 tripulantes, e segundo a agência norte-americana Associated Press, a marinha do Sri Lanka terá recuperado 87 corpos do mar.

A carregar o vídeo ... O momento em que torpedo dos EUA atinge navio de guerra iraniano

“Os Estados Unidos estão a vencer, de forma decisiva, devastadora e sem piedade”, afirmou Hegseth, acrescentando que “mais ondas” estão a caminho. Afirmou também que foi a primeira vez que um submarino americano foi usado para disparar contra um navio inimigo em combate desde a Segunda Guerra Mundial.

O “disse que disse” entre Espanha e os EUA

O governo espanhol reiterou esta quarta-feira a sua posição em relação ao conflito do Irão depois de Donald Trump ter ameaçado “cortar todo o comércio com Espanha” esta terça-feira. As declarações do presidente dos EUA surgiram depois do governo da Espanha ter rejeitado a utilização por parte dos EUA das bases militares de Rota e Morón. Esta manhã, o primeiro-ministro Pedro Sánchez referiu, em declarações ao país, que a postura da Espanha se resume a: “Não à guerra”. O líder “exigiu” que os Estados Unidos, Israel e o Irão cessem as hostilidades “antes que seja tarde demais” e considerou que não se pode resolver uma ilegalidade com outra.

Horas mais tarde, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, revelou que a Espanha estava disposta a colaborar com os EUA no Médio Oriente, declarações que foram desmentidas poucos minutos depois pelo ministro dos Negócios Estrangeiros espanhol, José Manuel Albares. Ao jornal El País negou “categoricamente” que Espanha vá “cooperar militarmente” com os EUA.

Israel intensifica ataques no sul do Líbano e em Teerão

As Forças de Defesa de Israel lançaram novos ataques no sul do Líbano contra o Hezbollah e a população foi aconselhada a deslocar-se para o norte do país. Segundo o Ministério da Saúde libanês, citado pela Associated Press, os ataques israelitas já fizeram 72 mortos, 437 feridos e mais de 83 mil deslocados. O Hezbollah, aliado do Irão, entrou no conflito esta segunda-feira, disparando mísseis e drones contra Israel pela primeira vez em mais de um ano.

Teerão foi também alvo de ataques aéreos israelitas durante a tarde. As Forças de Defesa de Israel afirmaram que “lançaram uma nova vaga de ataques em toda a Teerão contra a infraestrutura militar pertencente ao regime iraniano”.

Possível próximo líder do Irão sobrevive a ataques dos EUA

O filho do antigo líder iraniano aiatola Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, terá sobrevivido aos ataques dos EUA e de Israel contra o Irão. O aiatola Ahmad Khatami, um importante clérigo iraniano e membro do Conselho dos Guardiães e da Assembleia de Peritos, afirmou que o país está perto de escolher o sucessor do falecido Ali Khamenei.

Rede elétrica do Iraque “desativada” causa apagão geral

A rede elétrica nacional do Iraque terá sido "desativada" esta quarta-feira, segundo a Associated Press que cita o Ministério da Eletricidade do país. A causa do apagão não foi divulgada, contudo as autoridades afirmam que as equipas estão a trabalhar para restaurar as centrais elétricas.

Desde o início do conflito a 28 de fevereiro que se têm verificado apagões e falhas elétricas na região do Curdistão depois da petrolífera norueguesa DNO e a Dana Gas dos Emirados Árabes Unidos terem interrompido as suas operações na zona por questões de segurança.

122 portugueses regressam do Dubai

122 portugueses regressaram esta quarta-feira a Portugal do Dubai, que foi alvo de ataques do Irão. Esta terça-feira o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas tinha dito à agência Lusa que existiam cerca de 400 pedidos de repatriamento de portugueses no Médio Oriente, 63 dos quais em Israel, onde Portugal prepara uma extração por via terrestre.

Siga-nos no WhatsApp.