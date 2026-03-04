Irão: Lula e Sánchez defendem negociações para a paz dentro do direito internacional

Os Estados Unidos e Israel lançaram a 28 de fevereiro um ataque militar contra o Irão, tendo matado durante a ofensiva o 'ayatollah' Ali Khamenei, líder supremo do país desde 1989.

O Presidente brasileiro, Lula da Silva, e o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, defenderam esta quarta-feira que a guerra no Médio Oriente deve terminar o mais rápido possível e com negociações amparadas pelo direito internacional.



Lula da Silva AP Photo/Eraldo Peres

Os dois líderes conversaram hoje por telefone e, segundo a presidência brasileira, “ambos compartilharam o desejo de que a guerra possa chegar a um fim com a maior brevidade possível e que as negociações de paz possam ter início sob o amparo do direito internacional”.

Pedro Sánchez divulgou nas suas redes sociais uma citação muito semelhante.

Segundo o Palácio do Planalto, Lula da Silva e Pedro Sánchez “reiteraram o seu compromisso com o multilateralismo como caminho para construção da paz e do desenvolvimento sustentável de que o mundo tanto precisa”.

Para além disso, Lula da Silva confirmou ter aceitado o convite para uma visita bilateral à Espanha no dia 17 de abril, garantindo ainda participação na quarta reunião de alto nível da iniciativa “Em Defesa da Democracia”, no dia 18 de abril, em Barcelona.

O Conselho de Liderança Iraniano assume atualmente a direção o país.

O Irão encerrou o estreito de Ormuz e lançou ataques de retaliação contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã, Iraque, Chipre e Turquia.

Desde o início do conflito, foram contabilizados mais de mil mortos, na maioria iranianos.