Filho de Bolsonaro compara casamento gay a relação entre um homem e um cão

"Não me importo. Se diz que só é necessário amor para construir uma família, está a dizer que eu e meu cão - eu amo o meu cão - somos uma família. Entende? Abre a porta para muitas coisas", defendeu. Recorde-se que Jair Bolsonaro disse, antes de ser eleito, que preferia que um filho morresse num acidente de carro a que fosse homossexual e que tinha orgulho em ser homofóbico Mais tarde, o deputado que está suspenso pelo Partido Social Liberal (PSL) publicou excertos da entrevista, mas cortou a polémica resposta. A sua opinião terá gerado ainda mais polémica por ter sido emitida numa entrevista à televisão de um país onde a homofobia é crime. Telavive é, além disso, considerada várias vezes a cidade mais gay friendly do mundo.Eduardo Bolsonaro, que se deslocou a Israel numa visita oficial da Comissão de Relações Exteriores da Câmara de Deputados do Brasil, elogiou ainda o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu , manifestando o seu desejo em que os problemas que este tem com a justiça - foi acusado de corrupção e fraude - se resolvam.