Ryanair condenada por cobrar 20 euros a passageira que tinha bagagem de mão

A companhia aérea Ryanair foi condenada esta quarta-feira por um tribunal em Madrid, por cobrar 20 euros extra a uma passageira que levava bagagem de mão, uma medida considerada "abusiva" pela juíza. A empresa vai ter de reembolsar a cliente no valor que esta foi obrigada a pagar, mais juros, de acordo com a Reuters.A passageira viajava de Madrid, Espanha, para Bruxelas, Bélgica e foi obrigada pelo staff da companhia aérea a pagar 20 euros para embarcar com a bagagem de mão de 10 quilos.A juíza considerou que a bagagem podia ter sido transportada na cabine facilmente, devido ao peso e tamanho, caracterizando o custo adicional "abusivo".anular a cláusulaordenou que fosse banidanão pode ser recorrida.