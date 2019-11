Sem-abrigo é morta a tiro por pedir esmola

É um caso que está a chocar o Brasil. Em Niterói, no Rio de Janeiro, Zilda Leandro, 31 anos, pedia esmola na rua. A quem passava, a sem-abrigo pedia um real, pouco mais de 20 cêntimos. Aderbal Ramos de Castro recusou-se a dar um real a Zilda Leandro, que insistiu. A insistência foi fatal: Castro disparou dois tiros à queima-roupa, matando a sem-abrigo.A história é contada pelo jornal O Globo. Nas imagens, captadas pela câmara de vídeovigilância, vê-se Zilda Leandro a aproximar-se de Castro. Do meio da estrada, a sem-abrigo fala e gesticula em direção ao traseunte. O homem saca uma revólver calibre 38 da cintura, dispara contra a sem-abrigo, que fica caída no meio da estrada. Depois guarda a arma no casaco e prossegue calmamente o seu caminho.De acordo com a imprensa brasileira, a vítima ainda chegou a ser levada para um hospital, mas acabou por não resistir aos ferimentos. Já o suspeito foi detido e arrisca 30 anos de prisão: disse que foi vítima de uma tentativa de assalto, versão que não convenceu a polícia.A violência contra sem-abrigo tem aumentado no Brasil. De acordo com dados do ministério da Saúde brasileiro, registou-se 17.386 casos de violência contra sem-abrigo de 2015 e 2017. É em São Paulo que se registam mais casos.