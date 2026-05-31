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Festival de Viena cancela convite a magnata Peter Thiel para debate sobre anticristo

Lusa 15:29
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Um número crescente de desistências de participantes no programa, por motivos políticos ou éticos, levou a organização a mudar a sua posição em relação ao convite dirigido ao empresário de extrema direita.

Viena, 31 mai 2026 (Lusa) - A direção do festival cultural Wiener Festwochen, um prestigiado evento anual de arte, teatro e conferências em Viena, cancelou o convite feito ao magnata norte-americano Peter Thiel para um debate sobre a figura do anticristo, foi anunciado este domingo.

Peter Thiel é um dos financiadores de Donald Trump
Peter Thiel é um dos financiadores de Donald Trump AP/Rebecca Blackwell

O multimilionário de Silicon Valley, conhecido pela sua postura militarista e antidemocrática, iria debater no próximo dia 07 de junho com o teólogo austríaco Wolfgang Palaver sobre a figura do anticristo que, segundo Thiel, se encarna atualmente em conceitos como as Nações Unidas ou ativistas como Greta Thunberg.

O diretor do Festwochen, o dramaturgo suíço Milo Rau, sublinha, no comunicado publicado este domingo no 'site' da instituição, que a participação de Thiel tinha sido debatida em vários fóruns, incluindo num debate público na sexta-feira, e que "a sensação geral" era a favor da participação do magnata.

"A nossa sociedade deve ser suficientemente forte para aguentar e inclusive resistir a vozes controversas, extremistas, antidemocráticas ou anticonstitucionais, e contribuir para as confrontar, expor e contrariar", adiantou o comunicado sobre o voto a favor do convite a Thiel.

Contudo, Rau e a gestora cultural do programa, Artemos Vakianis, decidiram cancelar o convite devido a "um número crescente de vozes críticas e de desistências de participantes no programa artístico por motivos políticos ou éticos", refere a mesma nota, citada pela EFE.

"Manter o convite teria sido contrário ao meu apreço pelo programa artístico e pelos seus participantes", afirmou Rau, além de "prejudicar o festival deste ano de uma forma inaceitável".

Thiel, um dos homens mais poderosos de Silicon Valley com a sua empresa Palantir, tem uma grande influência na extrema-direita norte-americana, como financiador do atual Presidente Donald Trump e impulsionador da ascensão do atual vice-presidente, JD Vance.

Esta semana foi divulgado que Thiel, norte-americano de origem alemã, se mudou para a Argentina, onde mantém boas relações com o Presidente, o ultra-direitista Javier Milei, que o descreveu, de forma elogiosa, como "anarcocapitalista".

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