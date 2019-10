O aguardado plano alternativo de Boris Johnson para o

O aguardado plano alternativo de Boris Johnson para o Brexit afasta o polémico backstop (cláusula de salvaguarda para evitar controlos rígidos na fronteira irlandesa), mas implica uma fronteira aduaneira entre a Irlanda e a Irlanda do Norte - hipótese que foi sempre recusada pelos líderes europeus. O alinhamento com as regras do mercado comum na Irlanda do Norte teria de ser autorizado pelas autoridades autónomas da província britânica todos os quatro anos.



Quando apresentou o documento, a 2 de outubro, o primeiro-ministro britânico avisou que o mesmo era a solução de último recurso para evitar um Brexit sem acordo no próximo dia 31 de outubro. O governo britânico considera que esta posição representa uma concessão e esperava que fosse suficiente para abrir negociações aprofundadas para chegar a um acordo a tempo do Conselho Europeu na próxima semana.



Outra fonte anónima, que a antiga ministra do Trabalho Amber Rudd disse à BBC Radio 4 acreditar ser o assessor do primeiro-ministro Dominic Cummings, adiantou à revista Spectator que, "se este acordo morrer nos próximos dias, não será ressuscitado".