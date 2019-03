A tecnologia vai permitir à rede social identificar de imediato fotografias intimas que sejam partilhadas sem consentimento.

O Facebook quer combater um dos grandes grandes dilemas que surgiu com o advento da Internet e da partilha de conteúdos online: a revenge porn (pornografia de vingança").



A revenge porn trata-se da divulgação na Internet de vídeos ou fotografias íntimas de um ex-parceiro para que terceiros a possam ver. Estas partilhas podem ser feitas em grupos de mensagens como WhatsApp e Messenger, sites de downloads ou sites pornográficos (há inclusivamente categorias nesses sites de "ex-namoradas"). Estas imagens são muitas vezes partilhadas sem o consentimento da outra parte e como forma de vingança ou chantagem após uma separação no casal.



A revenge porn foi criminalizada em vários países como a Alemanha, o Reino Unido, os Estados Unidos da América ou Canadá e agora o Facebook quer bani-la de vez da sua rede social. O Facebook revelou que está a desenvolver uma forma de inteligência artificial que ajude a detear conteúdos de revenge porn e a eliminá-los. "Isto significa que podemos detetar estes conteúdos antes de alguém os denunciar", garante a empresa, numa publicação no seu blogue oficial.



Este novo sistema pode ainda permitir ao utilizador da rede social que se sente ofendido denunciar uma imagem. A rede social irá então bloquear de imediato a imagem e apagá-la dos servidores.



O Facebook vai ainda lançar uma plataforma de apoio chamada Not Without My Consent (Não sem o meu consentimento), destinada aos utilizadores cujas imagens privadas tenham sido partilhadas de forma abusiva.