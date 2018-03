Outros utilizadores das redes sociais mostraram-se altamente incomodados pelo facto de o Facebook ter também tido acesso aos seus contactos, calendários e aniversários de conhecidos.



O Facebook emitiu um comunicado onde explica o porquê de os contactos terem sido acedidos. "A parte mais importante das apps e serviços que te ajudam a criar ligações é o conseguirem tornar fácil encontrar as pessoas com quem queres contactar. Por isso, a primeira vez que um utilizador liga uma aplicação de mensagens ou aplicações sociais, é uma prática comum carregar os contactos telefónicos."



"O carregar contactos do telemóvel para ligar à conta de Facebook é algo meramente facultativo. A autorização das pessoas é expressamente pedida para saber se pretendem carregar os contactos que têm nos seus telemóveis - e isso é explicado logo na aplicação quando se inicia a mesma. As pessoas podem apagar informação anteriormente carregada a qualquer altura e podem encontrar toda a informação disponível para si no registo de actividade com a ferramenta Download Your Information."



O Facebook pede esta informação por diversas razões: as moradas, por exemplo, são carregadas de forma a ajudar os utilizadores a encontrar amigos na rede social e ajudar os algaritmos da app a descobrir como dar prioridade ao diferente conteúdo. Da mesma forma, a aplicação do Messenger para o Android pede permissão para ler os SMS por um propósito semelhante.



A rede social informa que os utilizadores podem parar de carregar os contactos e apagar todos os metadados, informa o jornal The Guardian.

Não foi um ou dois. Já milhares de pessoas apagaram as suas contas de Facebook na sequência do escândalo de partilha de dados da Cambridge Analytica, mas essas mesmas pessoas descobriram algo que não estavam à espera. Entre todos os dados a que a rede social teve acesso, encontram-se também registos de todas as chamadas e mensagens SMS trocadas por alguns utilizadores.Há um novo movimento nas redes sociais intitulado #deletefacebook (apagar o Facebook), iniciado na sequência da notícia de que a maior rede social partilhou com um psicólogo da Cambridge Analytica a informação pessoal de 50 milhões de utilizadores, sem o seu conhecimento explícito. Essa informação foi posteriormente cedida a um consultor que trabalhou durante as eleições norte-americanas e que terá ajudado Donald Trump a ser eleito o 45º presidente norte-americano.Quando um utilizador tenta apagar a conta de Facebook e não desactivá-la, recebe uma mensagem que sugere que seja feito o download de uma cópia da informação recolhida ao longo do tempo. É neste documento que vários utilizadores encontraram a informação de que a rede social teve acesso a chamadas e mensagens trocadas.Um utilizador norte-americano informou que entre Outubro de 2016 (o mês que antecedeu as eleições norte-americanas) e Julho de 2017, o documento continha "os dados de todas as chamadas telefónicas" feitas por si, "incluindo a hora e a duração", bem como os "metadados de todas as mensagens que recebeu ou enviou".