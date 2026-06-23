Fã dos BTS tocou à campainha da casa de um dos cantores 133 vezes e agora arrisca ser deportada

Mulher perseguia o cantor Jungkook desde dezembro do ano passado: rondava a propriedade, atirava objetivos por cima do muro e colocava fotos e cartas nas frestas da porta. Agora, foi condenada a um ano de prisão com pena suspensa e arrisca ser deportada.

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Uma brasileira foi condenada a um ano de prisão, com dois anos de pena suspensa, por ter ido repetidamente à casa de Jungkook - o cantor K-pop do grupo BTS - sem a sua autorização e ter tocado 133 vezes à campainha. A mulher ainda recebeu avisos para se manter longe da propriedade, mas não acartou a ordem. Agora, segundo a BBC, poderá ser deportada da Coreia do Sul, a menos que consiga reverter a sentença a seu favor.



Jungkook, cantor sul-coreano do grupo BTS Foto AP/Andrew Harnik

A brasileira, não identificada, começou a perseguir o cantor sul-coreano ainda em dezembro do ano ano passado. A primeira "visita" ocorreu no dia 7 de dezembro, quando começou a rondar a propriedade, a atirar objetos por cima do muro e a colocar fotografias e cartas nas frestas da porta. Dias depois, voltou a visitar o local e tocou 133 vezes à campainha - um ato que, segundo o tribunal, demonstra um "nível extremo de obsessão", mas que ela classificou como um comportamento de "amor".

A mulher foi detida a 13 de dezembro, depois de ter seguido um entregador de comida até à propriedade para entrar por um portão lateral, mas acabou libertada no dia seguinte com uma advertência para não se aproximar mais da propriedade.

A brasileira ignorou, contudo, essa advertência e continuou a visitar a casa de Jungkook nas semanas seguintes, o que levou a polícia a emitir uma ordem de emergência, proibindo-a de se aproximar a menos de 100 metros da propriedade. Mesmo assim, ela manteve-se implacável. Foi nesse momento que a polícia decidiu encaminhar o caso ao Ministério Público, em fevereiro desde ano.

Ao todo, a mulher visitou a propriedade do cantor sul-coreano cerca de 22 vezes, afirmou o tribunal.

Em junho do ano passado uma mulher chinesa de cerca de 30 anos também já havia sido detida em Seul por ter tentado invadir a casa de Jungkook.