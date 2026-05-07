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07 de maio de 2026 às 13:46

Banda sul coreana BTS recebida por milhares de fãs no Palácio Nacional do México

Os membros da banda sul coreana BTS cumprimentaram milhares de fãs a partir da varanda do Palácio Nacional do México, esta quarta-feira, antes do início dos concertos que vão dar pelo país. O grupo apareceu na varanda para palácio na companhia da presidente mexicana, Claudia Sheinbaum.

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