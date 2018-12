Mais de 40 pessoas ficaram feridas na sequência de uma explosão num restaurante em Sapporo, no norte do Japão, anunciaram hoje as autoridades locais.

De acordo com a polícia japonesa, a maioria das pessoas sofreu ferimentos ligeiros, embora se tenha registado um ferido grave.

Os feridos foram encaminhados para os hospitais locais e a polícia encontra-se a investigar o caso.