Explosão destrói ponte que ligava Crimeia à Rússia

Ponte de 19 km, inaugurada em 2018 com pompa e circunstância por Vladimir Putin, está agora destruída num dos sentidos. Russos prometem reconstrução rápida, enquanto ucranianos festejam danos, sem assumir a autorida do ataque.

Uma explosão danificou uma ponte estratégica que ligava a península da Crimeia à Rússia. A origem da mesma ainda não foi reivindicada, mas as autoridades ucranianas já se regozijaram com o sucedido. A Crimeia foi anexada pela Rússia em 2014 e a ponte de ligação à Federação Russa foi inaugurada com pompa e circunstância pelo presidente Putin, quatro anos depois.