Explosão de camião cisterna na China faz pelo menos 14 mortos. Veja as imagens

Pelo menos 14 pessoas morreram e 168 ficaram feridas na explosão de um camião cisterna numa autoestrada da China, provocando o colapso de edifícios e de algumas fábricas nas proximidades.

A agência noticiosa chinesa, citada pela France-Presse, diz que a força da explosão originou o colapso de várias habitações e fábricas perto do acidente, que ocorreu nas redondezas da cidade de Wenling, na província oriental de Zhejiang.



Two more people were found dead, bringing the death toll to 12 in tank truck blast in E China's Zhejiang Province on Saturday. More than 450 first responders are at the scene to do the rescue work. pic.twitter.com/fRq15ZI2wD — China News ????? (@Echinanews) June 13, 2020

Segundo a estação de televisão CCTV, os bombeiros estavam ainda a tentar resgatar pessoas vivas debaixo dos escombros, e os vídeos que circulam nas redes sociais mostram uma enorme bola de fogo e pessoas a gritar e a fugir do local.

Os acidentes de viação são frequentes na China, e as últimas estatísticas fornecidas pelas autoridades e citadas pela agência noticiosa francesa, relativas a 2015, dão conta de 58 mil pessoas mortas nestes acidentes.