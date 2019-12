Ex-banqueiro chinês condenado à pena de morte por corrupção

O antigo presidente do banco chinês Hengfeng Bank foi condenado na passada quinta-feira à pena de morte por um tribunal chinês por crimes de corrupção, nos quais desviou 754 milhões de yuan (quase 100 milhões de euros) em ações do próprio banco para a sua conta pessoal entre 2008 e 2013.

De acordo com o veredicto do Tribunal Popular Intermédio de Yantai da cidade de Shandong, citado pela Bloomberg, Jiang Xiyun aceitou ainda subornos no valor de mais de 60 milhões de yuan (7,7 milhões de euros) juntamente com outro executivo do banco.

No início do mês, o Hengfeng Bank tornou-se o mais recente banco chinês a pedir um resgate financeiro, vendendo cerca de 12,5 mil milhões de euros em ações a investidores – alguns deles ligados ao fundo do Estado chinês e empresas apoiadas pelo Governo de Xi Jinping.

A pena, embora tenha um caráter provisório de dois anos, pode ser comutada para prisão perpétua se o condenado mostrar bom comportamento.

Tribunal do Vietname condena ex-ministro a prisão perpétua por corrupção

Um tribunal vietnamita sentenciou hoje um ex-ministro a prisão perpétua num caso de corrupção multimilionário, pelo qual foram também condenados a longas penas de prisão um outro ministro e uma dúzia de executivos, informou a televisão estatal.

Nguyen Bac Son foi acusado de receber subornos no valor de três milhões de dólares (2,28 milhões de euros) para orquestrar a aquisição de um serviço de televisão digital em 2016 em nome da estatal Mobifone, uma das principais operadoras de redes móveis no Vietname, quando era ministro da informação e comunicação.

Son, um ex-oficial militar, ordenou a transação que envolvia a compra de 95% das ações da empresa Audio Visual Global por um equivalente a 383 milhões de dólares (342 milhões de euros), um preço inflacionado quase 10 vezes, informou a televisão estatal, VTV.

Son foi condenado a prisão perpétua por aceitar subornos e a mais 16 anos sob a acusação de violar os regulamentos de gestão de investimentos públicos.

Truong Minh Tuan, ex-deputado de Son que o sucedeu como ministro, foi condenado a 14 anos de prisão pela mesma acusação. Tuan foi acusado de aceitar 500 mil dólares (447 mil euros) em subornos para assinar o acordo de aquisição.