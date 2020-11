Edward Snowden pediu cidadania russa

O ex-analista dos serviços de informações norte-americanos Edward Snowden, anunciou hoje que pediu a cidadania russa, já depois de obter uma autorização de residência permanente na Rússia, onde está refugiado desde 2013.

Procurado pelos Estados Unidos, o antigo consultor das agências de informações norte-americanas CIA e NSA (siglas em inglês) disse na rede social Twitter ter pedido, contudo, para manter a cidadania norte-americana, o que agora é possível desde uma recente mudança na lei de imigração e cidadania russa.





After years of separation from our parents, my wife and I have no desire to be separated from our son. That's why, in this era of pandemics and closed borders, we're applying for dual US-Russian citizenship. https://t.co/cCgT0rr37e