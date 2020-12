Joe Biden vai ser vacinado à Covid-19 na próxima segunda-feira

O presidente eleito dos EUA, Joe Biden, vai receber a primeira de duas doses da vacina da Covid-19 desenvolvida pela Pfizer e pela BioNTech esta segunda-feira.





O evento na Casa Branca foi transmitido em direto pela televisão para "reforçar a confiança" dos norte-americanos, numa altura em que os EUA se preparam para autorizar uma segunda vacina, a que está a ser desenvolvida pela Moderna.

A confirmação foi dada esta sexta-feira em conferência de imprensa da sua equipa de transição para a Casa Branca, com o democrata e a mulher, Jill, a terem a sua vacina planeada para esta segunda-feira, enquanto a vice-presidente eleita, Kamala Harris, e o seu marido, Doug Emhoff, irão receber a primeira dose só na semana seguinte e depois do Natal.A decisão foi tomada após recomendações médicas, de maneira a evitar uma situação em que ambos experienciem efeitos secundários da vacina ao mesmo tempo.Esta sexta-feira foi vacinado o vice-presidente dos EUA de Donald Trump, Mike Pence, ainda líder do Senado, e a sua mulher, Karen.

Pence declarou estar "feliz por ter recebido uma vacina segura e eficaz". Na quinta-feira, um comité de peritos pronunciou-se a favor da autorização urgente da vacina fabricada pela Moderna, e que sugere uma decisão positiva da Agência norte-americana de medicamentos (FDA).