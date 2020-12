Suíça aprova vacina à covid-19 da Pfizer para uso comum

O regulador suíço Swissmedic autorizou este sábado o uso comum da vacina da covid-19 da Pfizer, desenvolvido em conjunto com a BioNTech, fazendo desta a primeira aprovação da vacina para qualquer faixa etária e grupo prioritário ou não-prioritário.Até agora, vários países como os EUA, o Reino Unido ou a União Europeia haviam aprovado a vacina da Pfizer, mas apenas para uma "autorização condicional". O pedido de aprovação foi enviado para a Suíça há dois meses."A informação disponível mostra um elevado nível de eficácia em todos os grupos etários investigados, o que satisfaz os requisitos de segurança", referiu a Swissmedic na sua página, que também está neste momento a fazer a revisão de informação para a aprovação das vacinas da Moderna e da AstraZeneca.

Tal como em toda a União Europeia, Portugal tem apenas uma "autorização condicional" para a administração de vacinas da Pfizer, que deverão começar a chegar ao país nos dias 24 ou 26 de dezembro, com as primeiras doses a serem administradas a 27 de dezembro.



Portugal alcançou um acordo para a compra de 4,5 milhões de doses da vacina da Pfizer, mas o Ministério da Saúde avançou que o número de vacinas recebido no início de 2021 será menor ao esperado.



Assim, o país receberá 9.750 vacinas já em dezembro de 2020, uma "carga simbólica", mas 1,3 milhões de doses no primeiro trimestre de 2021 - distribuídas por cerca de 300 mil em janeiro, cerca de 400 mil em fevereiro e cerca de 500 mil em março. Inicialmente, Portugal tinha previsto receber mais 246 mil doses neste primeiro trimestre de 2021.