EUA ofereceram à Bélgica ajuda contra incursões de drones

Miistro da defesa do país também pediu ajuda aos países vizinhos.

Os Estados Unidos da América (EUA) ofereceram ajuda à Bélgica, face às incursões de drones de origem desconhecida no espaço aéreo belga, revelou esta sexta-feira o primeiro-ministro do país, o nacionalista flamengo Theo Francken, numa sessão parlamentar.



Bélgica tem sido alvo de incursões de drones de origem desconhecida AP

"O Ministério da Defesa pediu o apoio de equipas antidrones dos países vizinhos. Alemanha, Reino Unido e França responderam favoravelmente e já estão posicionados em território belga com os devidos recursos", disse, segundo relata hoje a Comunicação Social local.

O responsável político acrescentou que os EUA também ofereceram ajuda e que a Bélgica está a "trabalhar com eles para determinar como, onde e quando" se pode melhor empregar este apoio.

Na passada semana, vários sobrevoos de drones obrigaram ao encerramento do espaço aéreo no Aeroporto Internacional de Bruxelas (Zaventem), causando também interrupções no tráfego aéreo em Liège, além de perturbações em bases militares e na central nuclear de Doel, a norte da Bélgica.

O governo belga anunciou sexta-feira que vai reforçar as suas defesas antiaéreas em 50 milhões de euros, tendo apoio por parte das forças armadas alemãs, britânicas e francesas.

Franken anunciou igualmente que o adido belga para a Defesa em Washington "tomou a decisão de se demitir" e que os responsáveis já estão a tentar "encontrar rapidamente um substituto" porque "os EUA continuam a ser aliados essenciais nestes tempos de crise geopolítica".