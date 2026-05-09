EUA divulgam ficheiros secretos sobre OVNIs: o que mostram as imagens?

Departamento de Guerra vai divulgar mais documentos sobre o tema na próxima semana.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

Os Estados Unidos divulgaram na sexta-feira uma série de ficheiros secretos sobre objetos voadores não identificados (ONVIs) e "vida extraterrestre", informou o Departamento de Guerra norte-americano. Os "arquivos inéditos", como são descritos, constam num site específico criado pelo departamento e é lá que se encontram os documentos sobre "Fenómenos Anómalos Não Identificados" (UAP, na sigla em inglês). Na sexta-feira, esse repositório registou, no entanto, algumas falhas.



Exército dos EUA registou casos de UAP na América do Norte em 2026 Departamento de Guerra dos Estados Unidos

Entre os arquivos constam dezenas de fotografias de objetos voadores não identificados de diversas agências federais dos EUA. Entre estas encontram-se, por exemplo, algumas fotos tiradas na Lua, na década de 1970, pela tripulação da missão Apollo 17, em que um dos astronautas conseguiu registar três pontos de luz no céu.

Neste repositório constam também documentos do FBI e da inteligência dos EUA, onde são detalhadas uma série de encontros com UAPs durante uma operação militar realizada em 2025, numa região montanhosa: testemunhas, entre os quais pilotos militares, disseram ter observado objetos luminosos e metálicos, além de luzes que realizavam movimentos considerados incomuns.

Há ainda outras imagens tiradas noutros anos e noutros locais.

Segundo o Departamento de Guerra, "os materiais arquivados referem-se a casos não resolvidos, o que significa que o governo não é capaz de determinar de forma definitiva a natureza dos fenómenos observados". Para a próxima semana é esperada a publicação de mais documentos sobre o tema, adiantou ainda o departamento.

A publicação dos documentos ocorre depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter ordenado, em fevereiro, a divulgação de documentos federais sobre vida alienígena. "Quanto à minha promessa, o Departamento de Guerra divulgou o primeiro lote de arquivos sobre OVNIs/UAPs para que o público os analise e estude [...] O que diabos está a acontecer?" Divirtam-se e aproveitem", escreveu Trump na rede social Truth Social.

Numa nota, o Departamento de Guerra aproveitou para dizer que o governo Trump "promove uma transparência sem precedentes" sobre os UAP e acusou até governos passados de "procurarem desacreditar e dissuadir o povo americano". "É hora do povo americano ver por si mesmo."