Os Estados Unidos terão ultrapassado a marca de um milhão de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus , de acordo com os dados compilados pela Universidade Johns Hopkins. O número de casos chegou ao dobro em 18 dias.Quanto a mortos, registam-se mais de 57 mil.A Reuters dá um valor de 56 mil mortos, com uma média de 2 mil por dia, neste mês de abril.Cerca de 30% dos infetados foi registado no estado de Nova Iorque, o epicentro do surto nos Estados Unidos. Seguem-se os estados de Nova Jérsia, Massachusetts, Califórnia e Pensilvânia.