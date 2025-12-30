Sábado – Pense por si

Estados Unidos atacam porto na Venezuela

Lusa 07:40
Segundo o New York Times o alvo foi um cais que as autoridades norte-americanas acreditam ser utilizado pela Tren de Aragua para armazenar narcóticos e prepará-los para o transporte marítimo.

Os Estados Unidos realizaram a primeira operação em território venezuelano, num ataque com drones na semana passada contra um porto, informou o jornal New York Times.

O diário avançou na segunda-feira que o ataque da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos (CIA, na sigla em inglês) teve como alvo um cais que as autoridades norte-americanas acreditam ser utilizado pela organização criminosa transnacional Tren de Aragua para armazenar narcóticos e prepará-los para o transporte marítimo.

As fontes, que pediram para não ser identificadas, indicaram ao jornal que não havia ninguém no local no momento do impacto e que não houve vítimas mortais.

