Estados Unidos atacam porto na Venezuela

Os Estados Unidos realizaram a primeira operação em território venezuelano, num ataque com drones na semana passada contra um porto, informou o jornal New York Times.



EUA atacam cais na Venezuela, suspeito de ser usado pelo grupo Tren de Aragua para armazenar narcóticos AP Photo/Matias Delacroix

O diário avançou na segunda-feira que o ataque da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos (CIA, na sigla em inglês) teve como alvo um cais que as autoridades norte-americanas acreditam ser utilizado pela organização criminosa transnacional Tren de Aragua para armazenar narcóticos e prepará-los para o transporte marítimo.

As fontes, que pediram para não ser identificadas, indicaram ao jornal que não havia ninguém no local no momento do impacto e que não houve vítimas mortais.