Espanha. Manda cremar o corpo da patroa e ocupa a sua casa

No final de março, com 75 anos, Pilar morreu dentro de casa. Viúva, vivia sozinha em Leganés, Espanha, e tinha há cerca de um mês e meio uma empregada doméstica, uma mulher peruana de 33 anos chamada Rosa. A polícia espanhola está agora a investigar o caso, explica o El Mundo, depois de a mulher ter pedido a cremação do corpo da idosa, sem avisar a família, e de ter ocupado a casa após a morte da septuagenária.





urante a noite que a mãe tinha morrido e que o atestado médico indica que idosa morreu de possível Covid-19".

Rosana, filha de Pilar, assegura que a mãe estava bem de saúde. Diz ainda que dez dias antes da sua morte, Rosa colocou em seu nome os contratos de luz e água da casa da idosa e que ordenou depois a cremação da mãe sem avisar os familiares. De seguida, instalou-se em sua casa."Quero saber o que se passou com a minha mãe nesses dias. Quando soubemos da sua morte já tinha sido cremada", disse a filha ao jornal espanhol. "Acho que a minha mãe não morreu de forma natural e vamos fazer os possíveis para esclarecer o que aconteceu. Temos indícios que [a empregada] lhe pode ter feito algo". Rosana explicou ainda que lhe foi dito d

Os vizinhos confirmam que, dois dias antes da morte da septuagenária, Pilar saiu de casa e "parecia que estava fenomenal".



De acordo com a filha da proprietária da casa, a empregada frequentava a casa da mãe de segunda a sexta, durante duas horas. Pilar, explica, terá morrido num sábado: "Nesse dia ela não tinha que ir lá a casa mas apareceu e disse que descobriu o cadáver da minha mãe ao entrar em casa. Mas não avisou o 112 nem nada. Tinha que nos ter ligado e o que fez foi avisar a funerária e tratar da cremação".

As primeiras investigações ao caso revelam que Rosa disse à funerária, por telefone, que a idosa não tinha família. Terá ainda apresentado uma autorização para enterro do corpo e uma cópia do bilhete de identidade de Pilar. "Acreditamos que falsificou tudo. A minha mãe era muito desconfiada e não acredito que fosse capaz de assinar aqueles documentos. Nem a minha mãe lhe deu as chaves de casa quando a contratou e abria-lhe sempre a porta", assegurou a filha.

O trabalhador da funerária afirmou à polícia que a cuidadora pediu os serviços através do telefone devido à situação da pandemia de Covid-19.

Já a empregada não quis comentar a situação, tendo apenas afirmado, segundo o jornal, que no seu país as pessoas que cuidam dos idosos ficam com a sua casa quando estes falecem. "A senhora autorizou-me a ficar em sua casa", disse a uma das filhas de Pilar.

Os responsáveis pela empresa Desokupa - especializada em processo judiciais em casos de ocupação de casas - encarregaram-se esta semana do caso para tentar expulsar a mulher.