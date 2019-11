Espanha: ERC perde um deputado mas ultrapassa PSC na Catalunha

A Esquerda Republicana da Catalunha (ERC) perde um deputado mas ultrapassa os socialistas catalães, segundo a primeira sondagem da TV3, a estação de televisão autonómica Catalã.

De acordo com a primeira previsão respeitante aos resultados na região autónoma, a ERC elege entre 13 a 14 deputados; seguida dos socialistas catalães (PSC), que conseguem entre 12 a 13 lugares.

Em terceiro lugar, segundo a mesma sondagem, situa-se Juntos por Catalunha (JxCat) con seis a sete deputados; na quarta posição Común Podem com cinco a sete lugares.

Na quinta posição está a Candidatura Unidade Popular (CUP), que concorre pela primeira vez às eleições à Assembleia Nacional e que consegue eleger três a quatro deputados, retirando votos à ERC.

Nas três últimas posições, na Catalunha, encontram-se os Cidadãos, Partido Popular (PP) e Vox, todos com 2 deputados.

Gabriel Rufián, líder do ERC assistiu à divulgação da sondagem da televisão autónoma da região autónoma da Catalunha, em catalão, recusando responder a perguntas sobre a projeção.

A sede de campanha do ERC está instalada na Estação do Norte, perto do centro de Barcelona e transmite apenas a emissão da TV3.

Os slogans do partido independentista na sede de campanha são "Liberdade; Independência; Amnistia; Autodeterminação; Justiça".