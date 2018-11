Espanha: Descarrilamento de comboio faz um morto e 44 feridos

Um comboio com 150 pessoas descarrilhou no norte de Espanha e provocou um morto e 44 feridos, três deles em estado grave.

Um comboio com 150 pessoas descarrilhou, na madrugada desta terça-feira, no norte de Espanha e provocou um morto e 44 feridos, três deles em estado grave.



O número de feridos é avançado pelo jornal espanhol La Vanguardia. O comboio que fazia a ligação entre Terrassa, na Catalunha, e Manresa, em Barcelona, descarrilou em Vacarisses, na Catalunha.



De acordo com a agência Reuters, na origem do acidente terá estado um deslizamento de terras entre Vacarisses e Manresa às 6h15 em Espanha, 5h15 em Portugal, provocado pelas fortes chuvas nos últimos dias na Catalunha.



No local, estiveram bombeiros, INEM e polícia locais a resgatar os feridos e transportá-los para os hospitais próximos.