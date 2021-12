Espanha aprova vacinação de crianças entre os 5 e 11 anos

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Espanha vai começar a vacinar crianças entre os 5 e 11 anos de idade a partir do dia 15 de dezembro, após a Comissão de Saúde Pública espanhola ter aprovado esta terça-feira a vacinação para menores de 12 anos após a vacina da Pfizer ter recebido uma recomendação por parte da Agência Europeia do Medicamento (EMA) e um parecer positivo por parte de um grupo de especialistas espanhóis.







Segundo o El País , as primeiras doses começam a chegar ao país vizinho a 13 de dezembro e o processo de vacinação tem início previsto para o dia 15, dentro de uma semana. O Ministério da Saúde espanhol espera receber só este mês e em janeiro cerca de 3,2 milhões de doses, o suficiente para administrar pelo menos uma dose a praticamente toda a população na faixa etária entre os 5 e 11 anos - cerca de 3,3 milhões -, com a segunda dose a ser inoculada oito semanas após a primeira.

A faixa etária de menores de 12 anos é a única que ainda não iniciou a campanha de vacinação em Espanha e também a que regista maior incidência da pandemia no país: 412 novos casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, quase o dobro da média do país, que se situa nos 248, e mais do triplo de adolescentes (133) ou maiores de 80 anos (125).



Em Portugal, a faixa etária de menores de 10 anos é também a que regista maior incidência, com 625,6 casos por 100 mil crianças nos últimos 14 dias, acima dos 410,4 casos por 100 mil habitantes do país.









As faixas etárias com incidência mais baixa são as mais idosas, de maiores de 80 anos, entre 70 e 79 anos e entre 60 e 69 anos, que já começaram a receber a terceira dose de reforço da vacina desde meados de outubro.