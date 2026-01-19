Acidente em Espanha: Macron envia condolências às vítimas

Pelo menos 21 pessoas morreram num acidente que envolveu dois comboios de alta velocidade.

O presidente francês enviou as suas condolências às vítimas do acidente ferroviário ocorrido hoje na Andaluzia, classificando-o como "uma tragédia" e prometendo o apoio da F rança a Espanha.

"Uma tragédia ferroviária atingiu a Andaluzia. Os nossos pensamentos estão com as vítimas, as suas famílias e todo o povo espanhol", afirmou Emmanuel Macron na rede social X.

"A França está convosco", rematou Macron.

Pelo menos 21 pessoas morreram hoje no sul de Espanha num acidente que envolveu dois comboios de alta velocidade que descarrilaram.