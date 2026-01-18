Extrema-direita europeia felicita segunda volta de Ventura

Vários líderes da extrema-direita deram esta noite os parabéns ao líder do Chega por ter alcançado votos que permitem ir à segunda volta das presidenciais.

O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, deu os parabéns a André Ventura esta noite por “ter chegado à segunda volta das eleições presidenciais”.



Tiago Petinga/Lusa

Na rede social X, o governante acrescentou que “o povo português enviou uma mensagem clara: os patriotas por toda a Europa estão em ascensão. Força na segunda volta!”.



Viktor Orban X.jpeg

Na mesma rede social, o líder da União Nacional, o francês Jordan Bardella, também felicitou o presidente do Chega, escrevendo que há "esperança para Portugal”.

Também Geert Wilders, líder do Partido da Liberdade (PVV) neerlandês, de extrema-direita, elogiou o "fantástico resultado" de André Ventura.

André Ventura conseguiu alcançar este domingo a segunda volta das eleições presidenciais. No discurso do final da noite, após os resultados finais, o líder do Chega afirmou: “Vamos liderar o espaço não socialista em Portugal”, acrescentando que “o país despertou apesar de tudo, de Norte a Sul”.

A “direita fragmentou-se como nunca, mas portugueses deram-nos a nós a liderança dessa direita", declarou perante os apoiantes.