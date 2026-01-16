Acidente com equipa de sub-20 no Brasil mata preparador físico e deixa treinador gravemente ferido

Autocarro que transportava a comitiva do Águia de Marabá colidiu contra um camião após participar num torneio de formação

É uma tragédia que está a abalar o futebol brasileiro. O autocarro que transportava a comitiva dos sub-20 do Águia de Marabá, após a participação num torneio de formação, sofreu um acidente, e o preparador físico da equipa acabou por morrer. De acordo com as autoridades, citadas pela imprensa brasileira, o autocarro colidiu contra um camião na noite desta quinta-feira.



Através de um comunicado, o Águia do Marabá deu conta da morte de Hecton Alves e de que o treinador Ronan Tyezer ficou gravemente ferido, tendo sido transportado de imediato para um hospital: "Infelizmente, na sequência do acidente, tivemos o falecimento de um membro da comissão técnica, Hecton Alves, preparador físico da equipa. O treinador Ronan Tyezer gravemente ferido foi transportado para o hospital e recebe os devidos cuidados. O clube acompanha de perto toda a situação, e até este momento temos informação de que nenhum atleta ficou gravemente ferido", pode ler-se.

Vários clubes brasileiros, como Santos e Palmeiras, já recorreram às redes sociais para lamentar o acidente e dar as condolências ao Águia de Marabá e à família de Hector Alves.

"O Palmeiras recebeu com profunda tristeza a notícia do grave acidente a envolver a equipa de sub-20 do Águia de Marabá, ocorrido no estado do Tocantins, na noite desta quinta-feira, enquanto a comitiva regressava ao Pará após participar na Copa São Paula de Futebol Júnior. As nossas sinceras condolências aos familiares e amigos do preparador físico Hecton Alves, que lamentavelmente morreu no acidente. Desejamos ainda uma rápida recuperação ao técnico Renan Tyezer, que está hospitalização", pode ler-se na nota deixada pelo Palmeiras de Abel Ferreira.