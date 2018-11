Jornal do Gabão suspenso por três meses por artigo sobre saúde do presidente

L'Aube sugeriu que o primeiro-ministro do Gabão devia investir o presidente do Senado para assegurar uma presidência provisória em caso de vazio de poder devido à ausência do presidente.

Um jornal do Gabão foi suspenso por três meses pela Alta Autoridade de Comunicação, após a publicação de um artigo intitulado "Gabão no piloto automático (muito perigoso)" sobre o estado de saúde do presidente, Ali Bongo Ondimba.



A HAC critica este jornal, o L'Aube, por ter sugerido que o primeiro-ministro do Gabão devia investir o presidente do Senado para assegurar uma presidência provisória em caso de vazio de poder devido à ausência do presidente, segundo um comunicado divulgado hoje. "Isto não é apanágio de todos arriscarem a torto e a direito na interpretação aleatória" da lei, indicou Lucie Akalane, porta-voz da HAC.



Segundo Akalane, cabe ao HAC "indicar aos profissionais da imprensa que o direito é uma ciência (e) que os métodos e técnicas de interpretação de textos jurídicos são objecto de um ensino específico dada por membros da lei".



Orca Boudiandza Mouellé, editor-chefe do L'Aube, também está proibido por seis meses de "exercício da actividade de jornalista e da função de editor-chefe".



No final de outubro, o HAC suspendeu no Gabão a transmissão do canal de televisão Cameroon Vision 4 por anunciar, em direto, a morte do chefe de Estado.



Na passada sexta-feira, o canal ainda estava acessível em Libreville, capital do Gabão, através do Canal +, principal operadora audiovisual do país.



Na quinta-feira, históricos do Partido Democrático do Gabão (PDG) apelaram ao Governo que "comunique sensatamente" para "tranquilizar a opinião" sobre o estado de saúde do Presidente do país, Ali Bongo Ondimba, hospitalizado há duas semanas na Arábia Saudita.



A falta de informação sobre o estado de saúde de Bongo, de 59 anos, gerou preocupação e rumores no Gabão, desde a sua hospitalização, em 24 de outubro, em Riade, capital da Arábia Saudita, na sequência de um "mal-estar", segundo a presidência gabonesa.



Segundo a agência noticiosa France-Presse, uma fonte próxima do presidente Bongo, que disse ter notícias na quarta-feira, referiu que o Presidente do Gabão teve um AVC (Acidente Vascular Cerebral), a causa da sua hospitalização.



Ali Bongo Ondimba ainda é oficialmente esperado em Paris, em 11 de Novembro, por ocasião do centenário do fim da Primeira Guerra Mundial, segundo a France-Presse.