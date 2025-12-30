Sábado – Pense por si

México e Estados Unidos melhoram coordenação militar para segurança do Mundial de 2026

Lusa 08:18
Prova terá 16 cidades anfitriãs no Canadá, México e Estados Unidos, com a participação de 48 seleções.

Representantes das forças armadas do México e dos Estados Unidos realizaram uma reunião técnica para reforçar as capacidades de segurança durante os eventos relacionados com o Mundial 2026 de futebol.

Troféu do Mundial de futebol
De acordo com uma nota da Secretaria de Defesa Nacional (Sedena) do México, partilhada na segunda-feira nas redes sociais, o encontro decorreu de 15 a 19 de dezembro nas instalações da agência.

A reunião incluiu ainda representantes da Secretaria da Marinha (Semar) do México e do Comando Norte do Exército dos Estados Unidos.

O Ministério da Defesa mexicano detalhou que o encontro fez parte da sessão técnica do Conselho de Coordenação entre os dois países.

Este fórum está alinhado com a Visão Estratégica Mútua da Mesa Redonda de Cooperação Militar Bilateral, em vigor entre o México e os Estados Unidos desde 2016.

Durante a reunião, os membros avaliaram as atividades planeadas para 2026, com ênfase na coordenação operacional e no reforço dos procedimentos para melhorar a resposta conjunta a cenários relacionados com o Mundial2026.

A Sedena indicou que a atividade procura “reforçar os procedimentos de cooperação” e a utilização de “sistemas de comunicação integrados” para consolidar as capacidades durante os eventos do Mundial2026, que o México co-organizará com os Estados Unidos e o Canadá.

“Os membros do Conselho avaliaram as atividades planeadas para 2026, reforçaram os procedimentos de cooperação e reforçaram a utilização de sistemas de comunicação integrados para consolidar as capacidades de segurança durante os eventos” do Mundial2026, detalhou o comunicado.

A Sedena acrescentou que a participação de ambos os países “melhora os procedimentos de cooperação” e contribui para o reforço das capacidades das forças amadas mexicanas e norte-americanas.

A reunião decorreu sob “princípios de reciprocidade, responsabilidade partilhada e diferenciada, confiança mútua e pleno respeito pelas decisões e territórios soberanos”, acrescentou a secretaria, sem especificar quaisquer acordos, cronogramas operacionais ou outros resultados decorrentes do encontro.

O Mundial 2026 terá 16 cidades anfitriãs no Canadá, México e Estados Unidos, com a participação de 48 seleções num total de 104 jogos.

O jogo de abertura será entre México e a África do Sul, em 11 de junho, no Estádio Azteca, na Cidade do México.

Portugal vai disputar o Grupo K com Colômbia, Uzbequistão e o vencedor do caminho 1 do play-off intercontinental (Jamaica ou Nova Caledónia ou República Democrática do Congo).

