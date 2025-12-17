Nunca a FIFA deu tanto dinheiro: os milhões que o vencedor do Mundial'2026 vai receber

Sábado – Pense por si

Cada seleção receberá 8,5 milhões de euros por participar na competição.

O 'AS' avança que o Conselho da FIFA aprovou esta quarta-feira, no Qatar, os prémios relativos ao Mundial de 2026 que será organizado por EUA, México e Canadá. O valor que será distribuído pelo organismo nunca foi tão elevado...

De acordo com o jornal espanhol, cada seleção receberá no mínimo 10 milhões de dólares [8,5 milhões de euros] por participar na competição. O vencedor vai angariar mais 50 milhões de dólares [43 milhões de euros], o que representa um "aumento considerável" em relação ao valor que Argentina (38 milhões de euros) e França receberam (32 milhões de euros) em 2022 e 2018, respetivamente.

