Nunca a FIFA deu tanto dinheiro: os milhões que o vencedor do Mundial'2026 vai receber

O 'AS' avança que o Conselho da FIFA aprovou esta quarta-feira, no Qatar, os prémios relativos ao Mundial de 2026 que será organizado por EUA, México e Canadá. O valor que será distribuído pelo organismo nunca foi tão elevado...



Adeptos em choque com preços "exorbitantes" da final do Mundial'2026

De acordo com o jornal espanhol, cada seleção receberá no mínimo 10 milhões de dólares [8,5 milhões de euros] por participar na competição. O vencedor vai angariar mais 50 milhões de dólares [43 milhões de euros], o que representa um "aumento considerável" em relação ao valor que Argentina (38 milhões de euros) e França receberam (32 milhões de euros) em 2022 e 2018, respetivamente.